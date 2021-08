Polemica sull’orario estivo di Trenord. Pendolari Como-Lecco: «Poche notizie»

Treni cancellati e poche informazioni. Pioggia di lamentele dei pendolari per l’entrata in vigore dell’orario estivo sulle tratte Trenord. A finire nel mirino sono le scarse notizie, in alcuni casi anche di difficile reperibilità, sulla chiusura delle tratte ferroviarie per il periodo estivo. In una lettera il Comitato pendolari Como-Lecco fa sapere che per la linea «Como-Lecco la chiusura totale per questo 2021 è prevista da lunedì 9 agosto fino domenica 29 agosto». I pendolari lamentano il fatto che per conoscere se la tratta subirà variazioni è necessario cercare ogni singolo treno. Una situazione che ha causato non pochi disagi.

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Raffaele Erba, che in una nota ha scritto: «Ancora una volta la società che gestisce i trasporti ferroviari locali in Lombardia ha creato problemi. Queste variazioni di orario creano disservizi e disagi». A replicare è la società Trenord che spiega nel dettaglio come «ancora per questa settimana sulla linea Como-Lecco sono previsti per alcune corse, a differenza del passato, dei collegamenti con i bus. Tutto è dettagliato sul sito di Trenord». Ma dal prossimo lunedì, come segnalato dai pendolari, «più nessun collegamento sarà previsto sulla tratta Como-Lecco», conferma Trenord.

Una situazione dunque che ripropone lo scenario dell’anno passato, giustificato dall’utenza molto contenuta ma che ovviamente ha scatenato le polemiche.