Premio Torriani al Ghisallo: la celebrazione del ciclismo

Mattinata consacrata agli amici del ciclismo, al Colle del Ghisallo. L’occasione, ieri, è stata la consegna del Premio Vincenzo Torriani, dedicato allo storico patron del Giro d’Italia e delle più importanti competizioni ciclistiche del nostro Paese, “Lombardia” compreso.

Un po’ di delusione per l’assenza forzata del campione slovacco Peter Sagan (bloccato dalla sua squadra), ma alla fine è stata una bella festa del ciclismo. Al posto di Sagan, ha ritirato il premio Giovanni Lombardi (ex ciclista, oro olimpico a Barcellona 1992 e vincitore della tappa del Giro a Cantù nel 2003); gli altri riconoscimenti sono stati per il il giornalista Pier Augusto Stagi e per il conduttore Linus che, anche in questa occasione, non ha fatto mistero di apprezzare, come cicloamatore e come turista, il Ghisallo e il suo Museo. Il premio speciale “Cuore d’argento” è stato dato all’ex ciclista Dino Zandegù.

Tra gli ospiti, il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni e il presidente del consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi.

Nella foto in alto, i premiati con i fratelli Torriani. Sotto, Linus in visita al Museo del Ghisallo, davanti alla collezione delle maglie rosa.