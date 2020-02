Presunte fatture false per 9 milioni: sequestri a Rovello Porro e in Calabria

Le fatture per acquisti di materiali ferrosi erano per importi molto elevati. Ma gli acquirenti non avevano locali idonei allo stoccaggio, e nemmeno avevano disposto bonifici per l’acquisto: 44 fatture che riportavano sempre la stessa «generica motivazione» (come motivato dal giudice delle indagini preliminari di Como) e che non erano mai accompagnate dalla documentazione relativa al trasporto della merce. Una «cosa impensabile – scrive ancora il gip – trattandosi della vendita di tonnellate di materiale ferroso».

Tutti elementi che hanno portato la guardia di finanza di Olgiate Comasco ad approfondire la questione e a dare esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo (di beni e disponibilità finanziarie) per un valore di un milione e 700mila euro. L’accusa è quella di frode fiscale a carico di un 50enne di Gioia Tauro (Reggio Calabria) amministratore unico della società di Rovello Porro finita nella bufera. Azienda, quest’ultima, attiva nel «trasporto merci su strada».

