Roberto Formigoni ospite al “Dariosauro”

L’ex governatore della Lombardia, Roberto Formigoni, sarà l’ospite della prossima puntata del Dariosauro, trasmissione di approfondimento sui temi di attualità condotta da Dario Campione (foto), giornalista del “Corriere di Como”, in onda tutti i lunedì sera in diretta su Etv a partire dalle 21.20. Come sempre i telespettatori potranno intervenire chiamando al numero 031.33.00.655 o scrivendo messaggi WhatsApp al 335.70.84.396. Sui canali social è attivo l’hashtag #dariosauro.