Rock al cinema, i mitici Coldplay a Montano Lucino

Il 14 novembre con doppio spettacolo alle 18 e alle 20.30 all’Uci Cinemas, il multisala di Montano Lucino, arriva l’anteprima esclusiva di Coldplay: A Head Full of Dream, film evento con 10 minuti extra di contenuti solo per il cinema che propone un ritratto intimo e profondo della band e della sua spettacolare ascesa, dalle backroom dei pub di Camden fino agli stadi di tutto il pianeta.

Due decenni di musica e sogni per i Coldplay, vent’anni di prove e concerti i cui i momenti salienti sono custoditi in un archivio inedito. Materiale prezioso che racconta episodi della storia della band di fama mondiale cui si sommano le riprese girate durante il tour A Head Full of Dreams, il terzo più grande di tutti i tempi che ha incantato e fatto e cantare oltre 5,5 milioni di fan negli stadi di tutto il mondo.

Il film evento, in lingua originale con sottotitoli in italiano, è diretto da Mat Whitecross.