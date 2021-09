Sabato la partita tra como e Ascoli: limitazioni per la viabilità

Sabato 11 settembre esordio casalingo per il Como 1907. Gli azzurri alle 14 affronteranno l’Ascoli al Sinigaglia. Per la partita arriva puntuale l’ordinanza del Comune di Como sulle limitazioni alla viabilità.

I provvedimenti scatteranno almeno sei ore prima dal fischio di inizio. Saranno istituiti divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata lungo via Sinigaglia e viale Puecher – nel tratto tra viale Vittorio Veneto e piazzale Somaini – dove saranno montate recinzioni mobili per fermare anche i pedoni. Lo stesso provvedimento anche lungo viale Vittorio Veneto, largo Borgonovo, viale Masia nel tratto compreso fra Piazzale Somaini e Viale Rosselli. Il doppio senso di circolazione con transito sarà consentito esclusivamente ai residenti e agli autorizzati lungo viale Masia nel tratto compreso fra viale Rosselli e via Sinigaglia.

Divieto di accesso, inoltre, a via Campo Garibaldi e divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra via Masia e via Vacchi per consentire la sosta ai mezzi utilizzati per la trasmissione tv.

In presenza di situazioni che possano mettere a rischio l’ordine pubblico, verranno istituiti divieto di transito e sosta lungo le vie Campo Garibaldi, Vacchi e Martinelli e lungo via Recchi e viale Rosselli oltre al divieto di transito dei pedoni tra l’area dei Giardini e Lago e viale Vittorio Veneto, Largo Borgonovo.